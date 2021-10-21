Прокуратура проводить обшуки на КП через розтрату та привласнення бюджетних коштів при закупівлі палива

Святошинська окружна прокуратура міста Києва спільно з слідчими СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводить обшуки у службових приміщеннях КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

Згідно із матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2020 – 2021 років здійснило поставку паливно-мастильних матеріалів на замовлення комунального підприємства на суму у понад 5,6 млн гривень.

При цьому в ході слідства встановлено, що всупереч Закону України «Про публічні закупівлі» та попри незначне коливання цін на вказані матеріали, до договору поставки неодноразово вносилися зміни щодо суттєвого підвищення ціни.

З огляду на викладене, в діях службових осіб КП та товариства-постачальника вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

21 жовтня 2021року на підставі ухвали суду в офісних приміщеннях КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» розпочато обшуки з метою відшукання та вилучення первинних фінансових документів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення розміру завданих збитків.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 191 КК України.

Київська міська прокуратура