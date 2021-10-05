Прокуратура проводить обшуки в КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва»

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У вівторок, 05 жовтня 2021 року, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва спільно з Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві проводить обшуки у службових приміщеннях Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва» в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва» за результатами проведення конкурсних торгів, безпідставно надано перевагу підконтрольним підприємствам, та на підставі укладених договорів перераховано на їхні рахунки бюджетні кошти за роботи з реконструкції системи теплопостачання, які виконувалися за завищеними цінами та не в повному обсязі.

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Зазначені дії спричинили збитки територіальній громаді на суму понад 2 млн гривень.

У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин Комунального підприємства з приватним товариством. По вилученим документам будуть призначені експертизи.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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