Прокуратура Сумщини домоглась довічного позбавлення волі для чоловіка, який позбавив життя вже другу жінку

За принципової позиції Сумської обласної прокуратури рішенням Полтавського апеляційного суду 4 травня 2023 року 42-річному обвинуваченого у вбивстві вже другої жінки та крадіжці її речей засуджено до довічного позбавлення волі (п. 13 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 185 КК України).

Прокурор у суді довів, що 30 серпня 2017 року 66-річна жінка поверталась у вечірній час додому. На зупинці громадського транспорту до неї підійшов чоловік, щоб дізнатись маршрут по місту. З’ясувалось, що він не встиг на останній автобус до Гадяча, тому вирішив заночувати на вокзалі. Оскільки випадковий знайомий виявився земляком, бо жінка певний час проживала в Гадяцькому районі, вона запропонувала йому власне помешкання. Обвинувачений разом із жінкою поїхали в с. Косівщину, де проживала потерпіла. А вже на ранок її закривавлене тіло знайшов онук. З будинку зникли близько 2 тис. грн, золота каблучка та сережка. На тілі жінки експерти нарахували 37 ножових поранень.

Як з’ясувалось, обвинувачений лише у травні 2017 року звільнився з місць позбавлення волі, де провів 12 років, відбуваючи покарання за вбивство співмешканки. У суді чоловік свою вину не визнав, стверджував, що спочатку погодився переночувати в жінки, але коли підходили до будинку, то йому зателефонувала дружина, яка на ґрунті ревнощів категорично заборонила йому залишатись у будинку незнайомки. Відтак чоловік пішки повернувся в місто.

Не зважаючи на покази обвинуваченого, його вина підтверджена зібраними доказами, відтак вироком суду першої інстанції його було засуджено до 15 років позбавлення волі Прокуратура оскаржила це рішення і домоглась довічного позбавлення волі для обвинуваченого. Однак чоловік оскаржив вирок і Верховний Суд скасував його. Прокуратура знову звернулась до апеляційного суду, який погодився з доводами прокурора.

Сумська обласна прокуратура