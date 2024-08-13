Прокуратура Сумщини домоглась суворішого покарання для прихильниці окупантів – вона проведе за ґратами 5 років

За апеляційною скаргою прокурорів Сумської обласної прокуратури скасовано вирок суду першої інстанції, яким 41-річну жінку засуджено до 1 року 2 місяців позбавлення волі за поширення інформації про розташування українських військових формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Натомість рішенням Полтавського апеляційного суду обвинувачену засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що прихильниця окупантів, бажаючи сприяти захопленню частини території України російською федерацією, поширювала представнику держави-агресора інформацію про місця розташування на території

Шосткинської громади підрозділів ЗСУ. Зокрема, під час телефонних розмов жінка неодноразово розповідала своєму співрозмовнику з росії про місця скупчення українських військових та розташування на місцевості блок-постів. Більш того, жінка обурювалась, чому окупанти «не бьют» по українських військових, про місця дислокації яких вона розповідала.

Наразі затримана перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура