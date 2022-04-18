Прокуратура та небайдужі закарпатці запобігли передачі у приватну власність земель водозабору «Минай»

Закарпатський окружний адміністративний суд задоволив позов КП «Водоканал м. Ужгорода» до органу місцевого самоврядування, визнавши протиправними і скасувавши рішення, за яким землі підземного водозабору «Минай» могли бути роздані у приватну власність. Зауважимо, що його використовують для централізованої подачі води мешканцям міста Ужгорода та деяких прилеглих сіл.

У розгляд цього позову Закарпатська обласна прокуратура вступила на стороні Державної служби геології та надр України – третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Встановлено, що сільська рада рішенням сесії затвердила генеральний план, яким під житлову забудову відведено території, які накладаються на ІІ-гу та ІІІ-тю зону санітарної охорони водозабору в районі існуючих свердловин КП «Водоканал м. Ужгорода». Такі дії орган місцевого самоврядування мотивував дефіцитом земельних ділянок у громаді.

У ході слухання справи прокурор спільно з позивачем та небайдужими жителями територіальної громади довели, що таке рішення порушує законодавство – на площі залягання корисних копалин загальнодержавного значення житлове будівництво заборонене. Крім того, зміна площі зони санітарної охорони вказаного водозабору могла б заподіяти непоправної шкоди навколишньому природному середовищу та державним інтересам.

Відтак, заслухавши всі доводи сторін, колегія суддів Закарпатського окружного адміністративного суду визнала протиправним та скасувала рішення сільради, згідно з яким земельні ділянки Ужлаторицького родовища прісних підземних вод могли бути відведені під житлову забудову.

Наразі очікується набрання рішенням законної сили.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури