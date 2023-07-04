Прокуратура у Верховному Суді відстояла рішення про витребування на користь держави недобудованого санаторію на 400 місць вартістю ₴80 млн.

Дарницька окружна прокуратура міста Києва у найвищій судовій інстанції відстояла рішення щодо витребування у державну власність незаконно відчуженого об’єкту вартістю понад 80 млн грн.

У ході виконання представницьких функцій прокуратура встановила, що місцева громада у 1996 році надала приватному товариству земельну ділянку по вул. Світлій у Дарницькому районі столиці для будівництва лікувально-оздоровчого комплексу загального значення на 400 місць.

Проте, приватне товариство зобов’язання за угодою не виконало, лікувальний комплекс не добудувало. В результаті вказану угоду було розірвано в судовому порядку.

Однак, внаслідок низки судових рішень та правочинів об’єкт незавершеного будівництва вартістю 80 млн гривень опинився у приватній власності.

З метою захисту інтересів держави та громади прокуратура звернулась до суду з позовом про витребування в державну власність вказаного об’єкту нерухомості від теперішнього власника.

Рішенням Дарницького районного суду м. Києва, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду, позовні вимоги окружної прокуратури задоволено.

У свою чергу Верховний Суд прийняв остаточне рішення у 5-річному спорі за позовом прокуратури, залишивши в силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Станом на даний час рішення суду виконано, об’єкт незавершеного будівництва повернуто у власність держави.

Київська міська прокуратура