Прокуратура в апеляції домоглася позбавлення волі для жителя Вінниччини, який закликав «разделить Украину»  

Вінницьким апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокурора та скасовано вирок Ладижинського міського суду Вінницької області, яким 40-річного жителя м. Ладижина було засуджено за поширення матеріалів, що містять заклики до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України), та звільнено від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням й іспитовим строком.

Прокурор не погодився з ухваленим вироком суду, наполягаючи на неможливості застосування іспитового строку до особи, що притягується до кримінальної відповідальності за злочин проти основ національної безпеки у воєнний час.

Адже обвинувачений, будучи обізнаним про те, що російська федерація здійснює військову агресію проти України, у російській соціальній мережі поширював матеріали із закликами до зміни меж території України та порушення її конституційного порядку. Для прикладу, він опублікував відео з назвою «Александр Бородай – как нам разделить Украину (февраль 2014)».

Відтак суд апеляційної інстанції, враховуючи доводи прокурора, скасував вирок першої інстанції та ухвалив новий – 3 роки позбавлення волі без конфіскації майна.

Вирок набрав законної сили.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури