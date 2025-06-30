Прокуратура відстояла 10 років ув’язнення ґвалтівнику неповнолітньої з Хмельниччини

Житель Хмельницького району відбуватиме покарання у вигляді 10 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої та незаконне проникнення до житла (ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК України).

Апеляційний суд за принципової позиції ювенальних прокурорів Хмельницької обласної прокуратури залишив апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення, а вирок суду – без змін. Наразі судове рішення набрало законної сили.

Відповідно до матеріалів справи, в день звільнення з місць позбавлення волі засуджений прийшов до своїх знайомих. Вдома нікого не було – він через вікно проник до будинку, який господарі здавали в оренду 17-річній студентці.

Прокурори довели, що коли дівчина повернулась додому, чоловік приставив їй до шиї кухонного ножа і зґвалтував. Після – зв’язав руки, наказав не рухатись та мовчати.

Потерпілу вдалося врятувати завдяки сестрі, яка занепокоїлася, що та не вийшла на роботу.

На вирок суду чоловік чекав під вартою.

Призначене судом першої інстанції покарання сторона захисту оскаржила. Водночас апеляційний суд відхилив усі доводи про недоведеність вини і суворість призначеного покарання.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури