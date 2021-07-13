Прокуратура відстояла покарання військовослужбовцю за вбивство – 10 років позбавлення волі

За результатами судового розгляду Дніпровський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким військовослужбовця військової служби за контрактом однієї з військових частин ЗСУ визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що військовослужбовець у вересні 2019 року, розпиваючи спиртні напої разом із товаришем, під час раптово виниклої сварки наніс йому кілька ударів в голову й різні частини тіла. Від отриманих несумісних з життям тяжких тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Під час судових засідань обвинувачений неодноразово змінював свої показання щоб уникнути покарання, однак суд апеляційної інстанції погодився з позицією прокурора Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері й покаранням, призначеним судом першої інстанції.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Південного регіону