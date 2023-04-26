Прокуратура відстояла в апеляції 5 років позбавлення волі мешканцю м. Дніпра, який позбавив волі двох дівчаток

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури відстояли в суді апеляційної інстанції вирок мешканцю м. Дніпро за фактом незаконного позбавлення волі та викрадення двох малолітніх дітей (ч. 2 ст. 146 КК України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджений у жовтні 2022 року, перебуваючи у під’їзді багатоповерхівки Синельниківського району, підійшов до дівчаток віком чотири та сім років. Під вигаданим приводом показати цуценя зловмисник запросив їх до покинутого будинку.

Погрожуючи побиттям, зв’язав руки старшій дитині. Скориставшись тим, що нападник відволікся, 4-річна дівчинка втекла додому. Вона розповіла про все батькам, які викликали співробітників поліції.

Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів, залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Чоловік раніше неодноразово судимий, у тому числі за злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітньої.

Вирок вступив у законну силу.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури