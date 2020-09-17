Прокуратура відстояла в суді вирок ґвалтівнику – 8 років позбавлення волі

Позицію Луганської обласної прокуратури щодо обґрунтованості та справедливості покарання особі, яка обвинувачувалася у грабежі та зґвалтуванні (ч. 3 ст. 186, ч. 1 ст. 152 КК України) підтримано Луганським апеляційним судом.

Суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок Старобільського районного суду Луганської області, яким мешканця Новопсковського району засуджено до 8 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено, що у серпні 2019 року зловмисник проник на подвір’я літньої жінки в одному з населених пунктів Старобільського району. Вдаривши її декілька разів кулаком в обличчя, обвинувачений заволодів мобільним телефоном й невеликими заощадженнями.

У подальшому з метою задоволення своєї статевої пристрасті чоловік, погрожуючи потерпілій, вступив в статевий зв’язок проти її волі.

Варто зазначити, що вказані злочини вчинено на третій день після відбування 14-річного строку ув’язнення, а сам засуджений сім разів притягувався до кримінальної відповідальності, здебільшого за злочини проти

власності.

За результатами апеляційного розгляду колегія суддів погодилась, що призначене покарання відповідає ступеню тяжкості вчинених злочинів.

Апеляційну скаргу обвинуваченого, який просив суд призначити йому більш м’яке покарання, залишено без задоволення.

Наразі вирок набрав законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури