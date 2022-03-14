Прокуратура відстояла вирок острозькому скульптору за вбивство жінки та замах на вбивство товариша

За публічного обвинувачення Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури 54-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві жінки та закінченому замаху на умисне вбивство товариша (ч.1 ст.115, ч.2 ст.15 п.13 ч.2 ст.115 КК України).

Прокурор у суді довів, що в січні 2020 року в Острозі, в майстерні, де працював скульптор, між ним та жінкою на побутовому ґрунті виникла суперечка, під час якої чоловік кухонним ножем завдав смертельного удару в груди потерпілої. Аби приховати сліди злочину, скульптор тіло жінки захоронив в насосній ямі своєї майстерні, засипавши його попелом.

А через місяць після цього, розпиваючи спиртне з чоловіком у тій же майстерні, його 30-річний товариш поцікавився специфічним запахом, після чого отримав 3 удари в ділянку голови ножем-тесаком. Потерпілому вдалося вибігти з приміщення і таким чином врятувати собі життя.

Після цього правоохоронці провели огляд майстерні скульптора, в ході якого в насосній ямі і виявили труп жінки, яка вже тривалий час перебувала у розшуку.

Попри те, що засуджений свою причетність до вчинення інкримінованих йому злочинів до останнього заперечував – його винуватість повністю доведена у суді. Прокурор наполягав на максимальному терміні ув’язнення, передбаченому санкцією статей. Суд повністю підтримав позицію прокуратури і призначив обвинуваченому 15 років позбавлення волі.

Обвинувачений, не погодившись із суворістю призначеного покарання, а також із доведенням злочинів, інкримінованих йому органом досудового розслідування, оскаржив цей вирок до суду апеляційної інстанції.

Втім, 14 березня 2022 року Рівненський апеляційний суд скаргу обвинуваченого не задоволив та залишив йому покарання, встановлене судом першої інстанції.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури