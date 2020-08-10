Прокуратура вимагає повернути громаді міста Києва нерухомість, привласнену шахраями

Київська місцева прокуратура № 10 у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді міста Києва нежитлові приміщення у Дарницькому районі Києва площею майже 90 кв.м. та вартістю понад 3 млн грн., які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні місцева прокуратура встановила, що зловмисники, підробивши свідоцтво про право власності, незаконно заволоділи комунальним майном, що перебуває у користуванні Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві для розміщення кімнати дільничних інспекторів.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади місцевою прокуратурою заявлено позовну заяву про визнання недійсними правочинів та скасування державної реєстрації прав власності на це майно.

У межах кримінального провадження на приміщення, що стали об’єктом злочинних посягань, накладено арешт. Встановлюються особи, які причетні до вчинення злочину.

Прес-служба прокуратури міста Києва