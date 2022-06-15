Прокуратура вимагає повернути з незаконного володіння товариства комунальне майно вартістю понад ₴140 млн.

Господарським судом Київської області відкрито провадження у справі за позовом Броварської окружної прокуратури щодо витребування з незаконного володіння товариства з обмеженою відповідальністю на користь територіальної громади об’єкта нерухомого майна площею понад 3 тис кв метрів вартістю більше 142 млн грн.

Прокуратура встановила, що у власності територіальної громади міста Бровари перебував комплекс будівель спортивно-оздоровчого призначення, який тривалий час здавався в оренду приватній структурі. Орендар провів реконструкції існуючих об’єктів та споруд комплексу. Після цього, не маючи рішення органу місцевого самоврядування про відчуження цього майна, та без проведення передбаченої законодавством приватизаційної процедури, зареєстрував право власності на вказаний об’єкт за товариством. Згодом цей об’єкт продав третій особі.

З метою повернення незаконно відчуженого майна територіальній громаді, прокуратура звернулася до суду із відповідним позовом в інтересах держави, в особі Броварської міської ради Київської області.

На теперішній час триває судовий розгляд справи.

Пресслужба Київської обласної прокуратури