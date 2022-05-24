Прокуратура вимагає скасування шахрайської реєстрації права власності на об’єкт нерухомості у Києві вартістю ₴110 млн. 

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва у ході розслідування кримінального провадження викрила схему шахрайського заволодіння об’єктом нерухомості комунальної форми власності у Дніпровському районі столиці вартістю понад 110 млн гривень.



Установлено, що право власності на частину нежитлової будівлі по проспекту Павла Тичини площею понад 2800 кв. м на підставі підробленого свідоцтва про право власності перейшло до юридичної особи приватного права.



У подальшому приміщення було незаконно включено до статутного капіталу іншого юридичної особи та готувалось до продажу.

Зважаючи на порушення майнових прав територіальної громади, окружна прокуратура звернулась з відповідною позовною заявою до столичного суду з метою скасування незаконної реєстрації права власності та припинення порушення права власності на вказаний об’єкт комунальної власності.

Судом відкрито провадження у справі, триває розгляд.

Наразі за зверненням прокурора на спірне майно судом накладено арешт з метою недопущення його подальшого незаконного відчуження.

Крім того, в межах кримінального провадження вживаються заходи для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної оборудки.

Пресслужба Київської міської прокуратури