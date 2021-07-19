Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на суму понад ₴112 млн. про закупівлю робіт з будівництва сховища для зберігання радіоактивних відходів
Київською обласною прокуратурою встановлено порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» під час укладання договору між одним із державних підприємств та суб’єктом господарювання про закупівлю робіт з будівництва сховища для зберігання радіоактивних відходів українських АЕС у зоні відчуження на суму понад 112 млн грн.
Вивченням матеріалів тендерної документації встановлено, що суб’єкт господарювання не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим замовником, в частині відсутності підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт.
Вказані порушення стали підставою для звернення прокуратури з позовом до Господарського суду Київської області про визнання недійсним рішення тендерного комітету та договору підряду.
На теперішній час судовий розгляд триває.Tweet