Прокуратура взяла на контроль розслідування за фактом вбивства матір’ю своєї дитини у Києві

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Солом’янської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом вбивства матір’ю своєї дитини.

За попередніми даними, 24-річна жінка, перебуваючи у будинку за місцем проживання, заподіяла смерть своїй дворічній дитині. Медики, які прибули до помешкання, констатували смерть дівчинки через удушення ременем для одягу.

Наразі матір дитини затримано у порядку ст. 208 КПК України. Жінка зізналася у скоєному.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та обрання запобіжного заходу.

В межах слідства за участі ювенальних прокурорів проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення причин та обставин цього злочину.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Солом’янського УП ГУНП у м. Києві. Його хід прокуратурою взято на особливий контроль.

Київська міська прокуратура