Прокуратура Закарпаття зареєструвала провадження про неправомірне затримання редактора місцевого медіа-видання

Закарпатською обласною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за фактом повідомлення редактором місцевого інтернет – видання про його неправомірне затримання.

Зокрема, у публікації йдеться про те, що двоє осіб у цивільному одязі затримали його у центральній частині Ужгорода та, закувавши руки в кайданки, провели через пішохідний міст до припаркованої там автівки.

У рамках слідства правоохоронці встановлюватимуть усі обставини події.

Попередня правова кваліфікація у даному провадженні за ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались застосування спеціальних засобів).

Досудове розслідування доручено здійснювати слідчому відділу №6 (із дислокацією у м. Ужгород) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові. Обласна прокуратура забезпечуватиме процесуальний контроль за ходом слідства.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури