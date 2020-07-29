Прокуратура зареєструвала провадження щодо «розваг» ув’язнених в ужгородському СІЗО

Прокуратурою Закарпатської області зареєстровано кримінальне провадження за фактом використання службовими особами Державної установи «Закарпатська установа виконання покарань № 9» службового становища всупереч інтересам служби (ч.1 ст. 364 КК України).

Йдеться про факт передачі ув’язненим, що є підозрюваними у одному кримінальному провадженні, окремих заборонених предметів. Відповідні фото, на яких зображені ув’язнені, зокрема, з алкогольними напоями були поширені у ЗМІ. Йдеться, вочевидь, про інформацію, що її оприлюднювало також і Закарпаття онлайн — про те, як підозрювані у збройних «розбірках» та вимаганні Євген Дребітко «Женя Білий» з поплічниками розважаються і відпочивають у СІЗО з віскі, чеським пивом та селфі.

Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим ТУ ДБР у м. Львові. Прокуратура області забезпечуватиме процесуальний контроль за ходом слідства.

За цим же фактом прокуратура звернулась до Департаменту з питань виконання кримінальних покарань ДКВС України з ініціативою проведення службової перевірки. Одночасно прокурором зазначено вимогу про відсторонення керівника ДУ «Закарпатська УВП № 9» від виконання його посадових обов’язків.

Водночас, прокуратурою проводиться перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі в частині забезпечення режимних вимог. Подібні перевірки проводяться щомісячно. Станом на сьогодні до дисциплінарної відповідальності притягнуто трьох посадових осіб Закарпатської УВП №9.

Окрім того, у липні 2020 року працівники прокуратури області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції України встановили факти порушення вимог антикорупційного законодавства окремими працівниками ДУ «Закарпатська установа виконання покарань. Вказані протоколи наразі перебувають на розгляді в суді., повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області.