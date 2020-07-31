Прокуратура затвердила обвинувачення жінці, яка знущалася над матір’ю

Київською місцевою прокуратурою № 5 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо 35-річної мешканки Києва за фактом вчинення психологічного насильства відносно матері (ст. 126-1 КК України).

Так, у ході слідства зібрано докази того, що підозрювана умисно та систематично ображала нецензурними словами свою 68-річну матір, залякувала, принижувала її та погрожувала фізичною розправою.

Вказані події відбувалися протягом останніх 3 років, за що кривдниця 17 разів притягувалася до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП.

Проте складені адмінпротоколи не вплинули на підозрювану та не змінили її поведінки. При цьому жінка ніде не працює, зловживає спиртними напоями та живе за рахунок пенсії своєї матері.

Обвинувальний акт відносно зловмисниці скеровано до Оболонського районного суду столиці для розгляду по суті.

Відповідно до санкції інкримінованої статті жінці загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Прес-служба прокуратури міста Києва