Прокуратура затвердила обвинувачення чоловіку, який систематично знущався над своєю матір’ю

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Оболонською окружною прокуратурою міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо 41-річного місцевого мешканця, який систематично скоював психологічне насильство у сім’ї (ст. 126-1 КК України).

Слідством встановлено, що протягом тривалого часу підозрюваний умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою 63-річну матір, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою. Кривдник ніде не працює, насилля вчиняє у стані алкогольного сп’яніння.

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Раніше зловмисник 15 раз притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства (ст.173-2 КУпАП), проте складені адмінпротоколи не вплинули на підозрюваного і не змінили його поведінку стосовно матері.

Крім того, обвинувачений раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство відчима та заволодіння транспортним засобом.

Обвинувальний акт відносно кривдника скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

Київська міська прокуратура

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