Прокуратурою Київщини виявлено численні порушення у виправних колоніях

Прокуратурою Київської області на виконання завдання Офісу Генерального прокурора проведено перевірки додержання вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про попереднє ув’язнення» та інших законодавчих актів щодо додержання режимних вимог, дотримання прав в’язнів при накладенні на них стягнень в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, а також стану прокурорського нагляду з цих питань.

За результатами проведених перевірок виявлено порушення щодо неналежного облаштування дільниць слідчого ізолятора Бучанської та Бориспільської виправних колоній, в яких утримуються особи відносно яких судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зокрема, не забезпечено постійного нагляду за ув’язненими, внаслідок чого останні мають можливість отримувати та користуватись забороненими предметами, а висновки службових розслідувань за даними фактами носять формальний характер без встановлення шляхів їх надходження.

Аналогічно виявлено порушення щодо стану організації режиму та охорони, умов тримання і контролю за поведінкою засуджених. Як результат, вони також мають можливість користуватися забороненими предметами та вчиняють значну кількість правопорушень.

Крім того, адміністраціями Білоцерківської № 35, Бучанської № 85 та Бориспільської № 119 виправних колоній не дотримуються вимог закону щодо забезпечення засуджених одягом єдиного зразка та при переміщенні одягом і взуттям за сезоном.

Виявлено факт приховування Бориспільською ВК випадку вчинення засудженим навмисного самоушкодження та ненадання йому необхідної медичної допомоги. Окрім того, у вказаній колонії допущено 2 випадки вчинення засудженими самогубств, причинами яких є не забезпечення постійного нагляду за ними під час залучення до суспільно корисної праці, відсутність належної соціально-виховної роботи, несвоєчасне виявлення в схильності до вчинення навмисних само ушкоджень, не проведення з ними індивідуальної психологічної роботи та незадовільна оперативно-розшукова діяльність.

Крім того, впродовж 2020 року в Бучанській ВК засудженими вчинено 28 навмисних самоушкоджень та допущено конфліктні ситуації між ними, в результаті чого отримано тілесні ушкодження.

Адміністраціями виправних колоній не забезпечено постійного нагляду та контролю за поведінкою засуджених, зокрема на виробництві. Так, допущено 3 випадки травмування засуджених під час виконання робіт на держпідприємствах «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 115», «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 119», майстерні державної установи «Бучанська виправна колонія № 85».

Більше того, виявлено численні порушення прав засуджених під час застосування до них заходів стягнень. Встановлено, що засуджені безпідставно притягувались до дисциплінарної відповідальності та незаконно поміщались в дисциплінарні ізолятори.

В свою чергу, адміністраціями виправних колоній належним чином не вживаються заходи до злісних порушників режиму. Мають місце порушення щодо повноти проведення соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, неналежного вивчення їх поведінки за період відбування покарання, необґрунтованого прийняття рішень про можливість застосування до них пільг, передбачених ст. ст. 81, 82 КК України. Судами через передчасне направлення колоніями відповідних клопотань відмовлено в застосуванні таких пільг 48 засудженим.

Також мають місце порушення вимог КВК України щодо порядку застосування до засуджених заходів заохочень, що в подальшому впливає на об’єктивність застосування до них ст.ст. 81, 82 КК України, насамперед в Кагарлицькій та Бориспільській ВК.

Реагуючи на порушення, органами прокуратури Київської області внесено 49 вказівок, за результатами розгляду яких, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 36 посадових осіб, скасовано 117 актів керівників виправних колоній, звільнено з дисциплінарних ізоляторів 18 засуджених.

Пресслужба прокуратури Київської області