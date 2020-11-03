Прокуратурою відновлено права засудженого на більш м’який вид покарання

Прокурором Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області оскаржено в апеляційному порядку ухвалу Сватівського районного суду Луганської області про відмову в задоволенні подання органу пробації щодо приведення вироку суду у відповідність до вимог законодавства.

Звернення органу пробації до суду обґрунтовано тим, що вирок, яким мешканця м. Сватове засуджено за вчинення крадіжки до 3 років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 2 роки, потребує приведення у відповідність у зв’язку з внесенням змін до ч. 1 ст. 185 КК України, якими виключено покарання за вказаний злочин у виді позбавлення волі.

Рішення Сватівського районного суду Луганської області мотивовано тим, що доки особа перебуває на випробуванні з іспитовим строком, суд позбавлений можливості привести у відповідність призначене йому покарання.

Водночас прокурор не погодився з позицією суду та вказав в апеляційній скарзі на невідповідність рішення суду вимогам кримінального процесуального законодавства України.

Луганський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та постановив нову ухвалу, якою пом’якшено призначене покарання у відповідності до норм чинного законодавства.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури