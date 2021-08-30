Прокуратурою виявлено численні порушення законодавства в установах виконання покарань Київської області

Органами прокуратури Київської області за результатами проведених комплексних перевірок, до яких залучено фахівців органів державного контролю, у виправних колоніях виявлено численні порушення вимог кримінально-виконавчого законодавства.

Виявленні порушення стосуються матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених, законності застосування до них заходів стягнень, повноти проведення соціально-виховної роботи з метою їх виправлення та ресоціалізації, забезпечення належних режимних вимог та нагляду. Зокрема, медичне обладнання застаріло та потребує оновлення, не укомплектовано штат лікарів у медичних закладах державної кримінально-виконавчої служби області.

Обухівською окружною прокуратурою з цих питань вже внесені вказівки начальникам державної установи «Кагарлицька виправна колонія (№ 115)» та філії державної установи «Центр охорони здоров’я ДКВС України» в м. Києві та Київській області з вимогою усунути виявлені порушення.

Крім того, Білоцерківською окружною прокуратурою у ході перевірки в ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 35)» установлено факт здійснення скиду з виробничих дільниць підприємства в централізовану систему каналізації неочищених стічних вод із вмістом різних хімічних речовин, що спричинило забрудненню значних територій. Окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК України).

Також, обласною прокуратурою під час проведення перевірок в державних установах «Бориспільська виправна колонія (№119)» та «Кагарлицька виправна колонія (№115)», виявлені грубі порушення кримінально-виконавчого законодавства під час застосування до засуджених заходів стягнень за порушення правил внутрішнього розпорядку. За втручання обласної прокуратури одного засудженого звільнено з дисциплінарного ізолятора, як незаконно утримуваного, а у 11 випадках скасовано незаконні постанови начальників колоній про притягнення засуджених до дисциплінарної відповідальності.

Довідково: у поточному році розглянуто 41 вказівку органів обласної прокуратури про усунення виявлених порушень в установах виконання покарань, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 31 посадову особу цих установ, з дисциплінарних ізоляторів виправних колоній звільнено 16 незаконно утримуваних осіб, скасовано та приведено у відповідність 47 актів, розпочато 11 кримінальних проваджень.

Київська обласна прокуратура