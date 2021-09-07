Прокуратурою виявлено порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками АТ «Електротяжмаш»

Упродовж 2021 року Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова вжито низку заходів, направлених на запобігання та протидію корупції поза межами кримінального провадження.

За інформацією керівника окружної прокуратури Сергія Сотника, за участю прокурорів місцевими судами упродовж 2021 року розглянуто 12 справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з корупцією щодо працівників акціонерного товариства «Електротяжмаш».



Вказаними особами порушено вимоги фінансового контролю, а саме несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Працівників підприємства притягнуто до відповідальності шляхом накладення стягнення у виді штрафу на загальну суму понад 10 тис. грн.

Наразі судовий розгляд щодо інших працівників вказаного підприємства та інших органів державної влади у напрямку протидії корупції поза межами кримінального провадження триває.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури