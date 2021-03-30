Прокурор попросив 15 років позбавлення волі для обвинуваченого у вбивстві байкера

У вівторок, 30 березня 2021 року, за участі прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва відбулись судові дебати у справі відносно чоловіка, який обвинувачується в умисному вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе, а також у хуліганстві, вчиненому із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України).

Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому максимальне покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 24.05.2017 у ході дорожнього конфлікту підозрюваний, пересуваючись на автомобілі, здійснив кілька пострілів у бік мотоцикліста, який зупинився на перехресті. Поранений чоловік від отриманих травм помер. Підозрюваний з місця скоєння злочину втік.

Крім того, у 2016 році підозрюваний, перебуваючи на парковці біля столичного супермаркету, через раптово виниклий конфлікт кілька разів стріляв у бік охоронця.

Обвинувальний акт за вказаними фактами у листопаді 2019 року був скерований до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Зазначимо також, що на теперішній час у Васильківському міськрайонному суді Київської області триває судовий розгляд обвинувального акту відносно цього ж громадянина за фактами здійснення систематичних втеч зі спеціалізованого лікувального закладу, а також за фактами придбання і зберігання у палаті психіатричної лікарні наркотичних речовин.

04 жовтня 2019 року Дарницький районний суд Києва за клопотанням прокурора змінив підозрюваному запобіжний захід з поміщення до психіатричного закладу на тримання під вартою у слідчому ізоляторі.

Київська міська прокуратура