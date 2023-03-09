Прокурор запросив 12 років ув’язнення для обвинуваченого в організації вбивств українських громадян на замовлення російських спецслужб

9 березня 2023 року за участі прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва відбулись судові дебати у провадженні за обвинуваченням громадянина України, завербованого російськими спецслужбами. Йому інкриміновано державну зраду, готування до вчинення умисного вбивства на замовлення, а також участь у непередбачених законом збройних формуваннях та терористичній організації.

Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років.

У свою чергу обвинувачений у ході дебатів визнав свою вину.

Заслухавши сторони, суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Нагадаємо, мешканець Луганщини з 2014 року підтримував збройну агресію РФ проти України та особисто брав участь у бойових діях на боці країни-агресора у лавах так званої «народної міліції «ЛНР». Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був завербований представниками російських спецслужб, від яких отримав завдання організувати замовне вбивство керівника одного з українських бойових підрозділів. Це вбивство мало стати «тестовим» завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб нашої держави, зокрема міністра оборони України, керівника ГУР МО України та інших осіб.

За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тис доларів США.

У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації обвинувачений був затриманий на території Волинської області.

Обвинувальний акт у жовтні 2022 року був скерований до суду для розгляду по суті за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 260 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура