Прокурора і слідчого поліції з Донеччини за $1000 хабара засудили до 5,5 років

Артемівський міськрайонний суд Донецької області виніс вирок колишньому прокурору Артемівської місцевої прокуратури і ексслідчому Бахмутського відділення поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 10 червня.

У 2016 році поліція, розслідуючи крадіжку золотих прикрас, обшукала ломбард у Бахмуті. Після цього слідчий поліції начебто показав працівнику закладу записку, що треба сплатити $2500 за два ломбарди. Наступного дня обшук відбувся в іншому ломбарді цього ж підприємця у Костянтинівці. Власник закладів звернувся до СБУ. Він погодився дати свої гроші, бо правоохоронці начебто не могли зібрати потрібну суму, а також згодом переконав прокурора і слідчого зменшити хабар. Передача грошей відбулася у приміщенні ломбарду. НСРД зафіксовано, як прокурор бере гроші, а слідчий подає йому аркуш паперу, щоб загорнути долари. По виходу із приміщення прокурор встиг передати згорток своїй дружині. Але одразу всіх трьох зупинили працівники СБУ. Жінка добровільно видала паперовий пакунок, який знаходився під натягнутою чорною блузкою з блискавками в районі живота. Вона пояснила, що цей згорток їй щойно дав її чоловік.

Події підтверджувалися записами телефонних розмов фігурантів справи, як обвинувачених між собою, так і з заявником.

Прокурор – Если закрывать материалы, отдали Вам, да? И разбежались. Но я жду предложений. Если нет, тогда…

Власник ломбарду – Смотрите. То предложение, которое Вы написали работнику, это очень много.

Прокурор – Я не писал это…

Власник ломбарду – Мне передал мой работник.

Прокурор – Да. Да . Да.

Власник ломбарду – Это очень много. Почему. Потому что я пересмотрел всех залогов, что сейчас находятся у Вас (не розбірливо) на 130 тыс. гривен. Это, простите, всего-навсего 5 тысяч долларов. Ну, куда?

Прокурор – Т.е. я говорю. Если так, то так. Давайте будем договариваться. Мы Вам все отдаем – работайте. Только приводите в порядок свой ломбард, чтоб не было Горловских конкретно печатей (Горлівка – це тимчасово окупована територія – ред.). Надо я покажу – вот они изъяты Горловские печати.

Власник ломбарду – Хорошо. Хорошо . Мне самому это проблема, мне нужно быстро решать, она мне не нужна. То, что Вы написали много, давайте так – тысяча долларов. Потому что в соотношении отдать половину, 130 тысяч гривен выданных залогов и половину отдать. Ну куда это? Это максимум, что я могу.

Прокурор – У Вас точно нормальное понимание отношений ситуации? В плане том, что Вам там ничего не закрутили?

Власник ломбарду – Ну, конечно. Мне еще жить, мне еще работать.

Під час розмови із власником ломбарду, саме прокурор запропонував вирішити питання з поверненням безпідставно вилучених речей, золотих виробів і документів у двох ломбардах, достовірно знаючи, що суд не наклав арешт на все вилучене. Суд вважає, що саме прокурор зі слідчим створили умови для передачі їм неправомірної вигоди, суму якої вони знизили до 1000 доларів. Заявник же не міг передбачити, що вони знизять суму до 1000 доларів, тому узяв із собою 2000 доларів, які розділив на дві пачки та поклав по різних кишенях.

Обвинувачені провину не визнали, але суд вважає її доведеною.

Суд призначив покарання – по 5 років і 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна і забороною на 1 рік обіймати посади в правоохоронних органах. У 2016 році після затримання обвинувачені 3 дні провели під вартою і цей строк їм зарахують як день за два.

Вирок ще можна оскаржити в апеляції.

До набуття вироком законної сили обвинувачені залишаються на свободі. У них є запобіжні заходи у вигляді застав по 27 560 гривень.