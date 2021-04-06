Прокурора та депутата міськради на Запоріжжі викрили у хабарництві

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області з колегами-правоохоронцями викрили неправомірну діяльність фігурантів: за 4 тисячі доларів США вони обіцяли змінити кваліфікацію правопорушення на менш тяжку статтю Кримінального кодексу України.

Як встановили правоохоронці, обіймаючи посаду начальника відділу Бердянської місцевої прокуратури, правоохоронець разом з депутатом Бердянської міської ради вимагали неправомірну вигоду від підсудного місцевого мешканця. За 4 000 доларів США пообіцяли перекваліфікацію кримінального провадження за участю останнього на менш тяжку статтю Кримінального кодексу України. Більше того, за планом зловмисників у подальшому справу мав закрити місцевий суд через закінчення строків давності.

Перекваліфікувати кримінальне провадження щодо місцевого жителя мали із ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) на ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Важливо, що санкція першопочаткової кваліфікації передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі, тоді як обіцяна зловмисниками стаття – лише штраф або виправні роботи.

Сьогодні, 6 квітня, прокурору та депутату міськради повідомили про підозри. Обом інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Крім цього, правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцями проживання підозрюваних. Виявили та вилучили: комп’ютерну техніку, чорнові записи, документи, що підтверджують причетність фігурантів до вчинення злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання обом зловмисникам запобіжних заходів та накладення арешту на їхнє майно.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України