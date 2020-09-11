Прокурора та поліцейського затримано за підбурювання до відкриття незаконних гральних закладів та хабарництво

Генеральною інспекцією Офісу Генерального прокурора спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та слідчими Державного бюро розслідувань затримано начальника відділу однієї з місцевих прокуратур Черкаської області та начальника місцевого відділення поліції за фактом підбурювання до зайняття гральним бізнесом, бездіяльності щодо незаконної діяльності з організації азартних ігор та одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 203-2, ст. 365-3, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, начальник відділу місцевої прокуратури за попередньою змовою з начальником відділення поліції підбурювали підприємця до відкриття мережі незаконних гральних закладів, а надалі вживали активні заходи щодо прикриття їх діяльності. За таке сприяння правоохоронці вимагали неправомірну вигоду в сумі еквівалентній 500 дол США за роботу одного закладу.

Прокурор і поліцейський загалом отримали 51 тис грн та були затримані під час одержання чергового траншу хабара.

На цей час вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Оперативне супроводження у викритті та затриманні фігурантів забезпечено силами співробітників ГУБКОЗ Служби безпеки України та його територіального підрозділу, а також Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора