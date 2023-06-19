Прокурора Ужгородської прокуратури та заступника начальника одного із відділів УСР регіону підозрюють у сприянні наркоділкам

Працівники ДБР у тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора повідомили про підозру прокурору Ужгородської прокуратури Закарпатської області та заступнику начальника одного з місцевих відділів Управління спецрозслідувань.

Встановлено, що посадовці допомагали уникнути відповідальності організаторам потужного наркоугруповання.

Правоохоронці виявили у грудні 2022 року на Закарпатті нарколабораторію. У ході спецоперації було затримано 14 учасників незаконного бізнесу. Фігуранти погодились за 65 тис. доларів США «вивести» зі справи або забезпечити виправдувальний вирок суду одному з організаторів.

Для цього прокурори та оперативники УСР в Закарпатській області розробили детальний план, згідно з яким вони допомагали в приховуванні наявних доказів щодо організатора у даному кримінальному провадженні. Підозрювані формально проводили його розшук та не затримували для обрання запобіжного заходу.

На підтвердження своєї «роботи» правоохоронці у квітні 2023 року зустрілися з представниками організатора в одному із номерів місцевого готельного комплексу. Вони протиправно продемонстрували оригінали матеріалів кримінального провадження за фактом діяльності нарколабораторії та наявні у них докази. Це було необхідно для узгодження дій зловмисників щодо приховування частини матеріалів справи для виправдання організатора у суді.

Після зустрічі фігуранти отримали частину неправомірної вигоди у сумі 30 тис. доларів США. Працівники ДБР затримали співробітника УСР «на гарячому» під час одержання грошей. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі понад 2 млн грн.

Після проведення слідчих дій та експертиз 16 червня 2023 року прокурору Ужгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Він вже встиг звільнитися з органів прокуратури та зайнявся адвокатською діяльністю. Подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі більш ніж 2 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Триває досудове слідство, документується протиправної діяльності інших правоохоронців, які причетні до скоєння цього злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР