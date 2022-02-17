Прокурори домоглись 13-річного ув’язнення для чоловіка, який забив до смерті знайомого і намагався сховати тіло

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 67-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у виді 13 років позбавлення волі.

За інформацією керівника окружної прокуратури Катерини Шевцової, встановлено, що в м. Дергачі 67-річний чоловік, який вже був раніше неодноразово судимий, на початку квітня 2015 року у себе вдома випивав зі своїм знайомим. Між чоловіками виникла сварка через ревнощі до жінки, і господар будинку став бити кувалдою 49-річного гостя, від чого той помер на місці.

Щоб приховати злочин, вбивця виніс тіло своєї жертви на подвір’я домоволодіння, де і закопав труп.

Своїм вчинком зловмисник «похвалився» перед одним зі своїх товаришів по чарці, а той звернувся до правоохоронців.

15 лютого 2022 року Дергачівським районним судом Харківської області винесено обвинувальний вирок. Вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури