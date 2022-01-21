Прокурори відстояли тюремне покарання 12 учасникам злочинної організації

Прокурори Луганської обласної прокуратури відстояли в апеляції вирок суду першої інстанції, яким 12 учасників злочинної організації засуджено до 12, 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, незаконне поводження з вогнепальною зброєю, вчинення розбійного нападу, угон автотранспорту та інші кримінальні правопорушення.

Стороною обвинувачення доведено, що протягом травня-липня 2014 року мешканець міста Луганськ, перебуваючи у складі не передбаченого законом збройного формування «козацька національна гвардія всевеликого війська Донського ім. М.І. Платова», з метою вчинення ряду злочинів проти цивільного населення, організував та очолив злочинне угруповання. До його складу увійшли 12 осіб. Учасники злочинної організації мали повний арсенал вогнепальної зброї – автомати, пістолети, кулемет та снайперську гвинтівку.

Члени угруповання, застосовуючи зброю та грубе фізичне насильство, нападали на місцевих мешканців з метою заволодіння їх майном, викрадали та позбавляли волі людей, примушували копати окопи та траншеї, будувати захисні барикади та фортифікаційні споруди. На шляху до своєї злочинної мети нападники жорстоко били потерпілих руками, ногами та зброєю, стріляли в них та ганебно знущалися.

Діяльність організації зупинено наприкінці липня 2014 року після звільнення підрозділами Збройних Сил України міст Луганщини від незаконних збройних формувань.

Злочине угруповання викрито за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України, спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Лисичанський міський суд Луганської області в рамках спеціального судового розгляду ухвалив обвинувальний вирок, яким організатора злочинного угруповання засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а інших учасників злочинної організації – до 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури