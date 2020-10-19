Прокурорку Лілію Мамоян, яка збила на переході дитину, відправили під домашній арешт

Співробітницю київської прокуратури Лілію Мамоян, яка 13 жовтня збила на пішохідному переході у Борисполі неповнолітню дівчинку, відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на пресслужбу Голосіївського районного суду Києва. У суді зауважують, що запобіжний захід Лілії Мамоян обрали в четвер, 15 жовтня.

Як раніше повідомляло Державне бюро розслідувань, рухаючись по Борисполю на автомобілі Mercedes, Мамоян близько 12-ї години 13 березня збила на пішохідному переході неповнолітню. Невдовзі дівчинку госпіталізували до міської лікарні.

Матір дівчинки, Ірина Федорченко, розповіла «Слідству.Інфо», що її донька наразі перебуває в реанімації. Вона отримала струс мозку й численні забої.

Як повідомили «Слідству.Інфо» в ДБР, Лілії Мамоян оголосили підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження). Співробітниці прокуратури загрожує від трьох до восьми років в’язниці з позбавленням права керувати автомобілем до трьох років.

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Судячи з декларації Лілії Мамоян від березня поточного року, вона обіймає посаду начальника управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту київської прокуратури. В ДБР зазначали, що Мамоян перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

У липні минулого року співробітниця прокуратури придбала позашляховик Mersedes-Benz GLS 2019 року випуску майже за 2,1 мільйона гривень.