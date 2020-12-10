Прокурором Великоберезнянського відділу доведено вину закарпатця у катуванні рідної матері

Прокурором Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури у судовому засіданні доведено вину 37-річного закарпатця у катуванні своєї матері (ч. 1 ст. 127 КК України).

Подія, про яку йдеться, трапилась у грудні минулого року в с. Костринська Розтока. У ході слідства зібрано докази того, що обвинувачений наніс жінці похилого віку серію ударів по тілу. Надалі, прив’язавши її ланцюгом до ліжка, продовжував бити. Жінка змогла звільнитись і втекти тільки коли син заснув.

Зауважимо, що закарпатець уже був засуджений раніше за погрозу вбивством (ч. 1 ст. 129 КК України) та умисне легке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 125 КК України).

Вироком Великоберезнянського районного суду, вступ якого в законну силу очікується, особу визнано винною та призначено реальну міру покарання – 2 роки позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури