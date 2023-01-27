Прокурору з Луганщини загрожує довічне ув’язнення за державну зраду

Прокурори Луганської обласної прокуратури спільно з прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно прокурора однієї з окружних прокуратур Луганської області, який в умовах воєнного стану перейшов на бік ворога. Чоловікові інкримінують державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що на початку березня 2022 року прокурор окружної прокуратури зайняв посаду «помічника прокурора» в так званій «прокуратурі Марківського району лнр».

Фігурант передавав окупантам наявну в нього службову інформацію та всіляко сприяв їхній підривній діяльності.

Матеріали кримінального провадження передано до Покровського районного суду Дніпропетровської області.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічно з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури