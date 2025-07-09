Прокурори Дніпропетровщини відстояли у суді 14 років ув’язнення ґвалтівнику дитини

Ювенальні прокурори Криворізької південної окружної прокуратури відстояли в апеляційному суді вирок суду першої інстанції, яким 67-річного мешканця міста засуджено до 14 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Доведено, що засуджений, заманивши сусідську дитину до власного помешкання та застосувавши фізичну силу, зґвалтував.

На момент вчинення протиправних дій дитині виповнилося 13 років.

У квітні 2025 року суд першої інстанції визнав чоловіка винним у скоєнні цього особливо тяжкого злочину.

Апеляційний суд відхилив скаргу сторони захисту та підтримав позицію ювенальних прокурорів, залишивши вирок без змін.

Інформацію про чоловіка включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Наразі вирок набрав законної сили.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури