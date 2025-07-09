Прокурори домоглися довічного ув’язнення для рецидивіста, який убив чоловіка заради 11 000 грн і старого авто 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Вінницької окружної прокуратури суд визнав винним 33-річного жителя міста Вінниці у грабежі, поєднаному з насильством та проникненням у житло, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 188 КК України), а його спільника – 45-річного жителя Вінницької області ще й у вбивстві, вчиненому з метою приховати інший злочин (п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України) та у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 289 КК України).

Вироком суду першого фігуранта засуджено до 12 років позбавлення волі, другого – до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що засуджені восени 2015 року в нічну пору з цілеспрямованою метою грабежу проникли до помешкання жителя Вінниці та напали на нього.

Поки один з нападників ще з одним співучасником, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, знімали з картки потерпілого близько 11 тис. грн, інший зловмисник убив господаря. Далі він украв машину потерпілого для того, щоб сховати тіло.

Старший зі співучасників з 15-річного віку сім разів засуджувався за вчинення крадіжок, поєднаних з проникненням у житло, незаконне заволодіння транспортним засобом, грабіж, порушення правил адміністративного нагляду, розбій, поєднаний з проникненням у житло. З огляду на обтяжуючі обставини, його засуджено до довічного позбавлення волі.

На сьогодні вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури