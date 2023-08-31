Прокурори довели вину чоловіка, який незаконно отримав доступ до закритих даних суддівської системи

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 48-річного харків’янина за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 361 КК України).

Прокурори у суді довели, що чоловік встановив камери відеонагляду та мережевого обладнання для здійснення аудіо- та відеозапису в особистих кабінетах суддів одного з районних судів м. Харкова.

У подальшому, маючи права адміністратора, чоловік заходив у облікові записи і таким чином отримував доступ до даних з обмеженим доступом, що призвело до витоку інформації в умовах воєнного стану.

30 серпня 2023 року суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, пов‘язаною зі встановленням обладнання, яке має можливість доступу до інформативної системи та мереж на строк 3 роки.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура