Прокурори довели вину харків‘янина, який незаконно утримував та зґвалтував 15-річну дівчинку

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним раніше судимого 46-річного чоловіка за фактом зґвалтування, вчиненого щодо неповнолітньої та повторно, та за фактом незаконного позбавлення волі (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 146 КК України).

Прокурори у суді довели, що у листопаді 2020 року обвинувачений побачив у ліфті будинку у м. Харкові 15-річну сусідку.

Чоловік схопив неповнолітню за шию у ліфті та силою затягнув її до своєї квартири.

Харків’янин спочатку побив потерпілу, а після цього зґвалтував дівчинку, обмотавши руки плівкою та заклеївши рот. Весь час, перебуваючи з потерпілою, чоловік розпивав перед нею алкоголь.

Обвинувачений незаконно утримував дівчинку до ранку наступного дня, а після цього відпустив.

У судовому засіданні він свою вину не визнав, його показання постійно змінювались.

Суддя Київського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок стосовно ґвалтівника. Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводили слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура