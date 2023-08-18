Прокурори довели вину водія, який у стані наркотичного і алкогольного сп’яніння збив жінку на переході 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 30-річного чоловіка в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, що заподіяло тяжкі тілесні ушкодження потерпілій (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням керувати транспортними засобами строком на 5 років.

ДТП сталась 28 червня 2021 року близько о 3:30 у Харкові. Прокурори довели, що водій автомобіля «Ford Escort», перебуваючи у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння, рухався по вул. Шевченка зі сторони вул. Омської у напрямку вул. Матюшенка.

У цей час дорогу переходила 43-річна жінка, яка рухалась по пішохідному переходу.

Водій не переконався у безпеці руху, хоча мав об’єктивну можливість це зробити, не зменшив швидкість до зупинки автомобіля, не дав дорогу пішоходу і скоїв наїзд на жінку. У результаті потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. У подальшому їй було надано медичну допомогу.

Своїми діями водій порушив п.п. 2.9 а, 18.1 Правил дорожнього руху України.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура