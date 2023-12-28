Прокурори перевіряють причетність окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії до розстрілу українських військовополонених на Запоріжжі

Слідством верифіковано опублікований в мережі відеоматеріал та встановлено особи загиблих українських військовослужбовців.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

“Ми маємо підстави вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-та десантно-штурмова дивізія рф, ці дані наразі перевіряються. Зазначена дивізія вже відома воєнними злочинами під час повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема під час окупації Київщини”, – зазначив він.

Кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину було розпочато одразу, як тільки інформація потрапила до органів правопорядку. Зокрема, ще до публікації відеоматеріалу в мережі.

“Розслідування було розпочато 16 грудня, в той самий день, коли інформація надійшла до правоохоронних органів. Подібні розслідування проводяться, зокрема, нашими обласними підрозділами. В даному випадку цим займається Запорізька обласна прокуратура“, – повідомив Юрій Бєлоусов.

Армія окупанта продовжує цинічно нехтувати міжнародними зобовʼязаннями, зокрема порушувати Женевську конвенцію, яка встановлює правила поводження з військовополоненими. Поширеність та системність цих злочинів демонструє свідому тактику агресора, яку заохочує військове командування.

“Лише протягом останнього місяця в районі цього населеного пункту вже був випадок використання наших військовополонених як “живого щита”. Це говорить про системність практик і про те, що це непоодинокий випадок. Це точно знає командування рф, підлеглі якого здійснюють ці злочини”, – уточнив Юрій Бєлоусов.