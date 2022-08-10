Прокурори та суд вже 4 роки не можуть посадити мажора, який збив на смерть дівчинку в центрі Києва

У середу, 10 серпня 2022 року, у Печерському районному суді м. Києва відбулися дебати у кримінальному провадженні за фактом смертельної ДТП, яка сталася у липні 2018 року на бульварі Лесі Українки в м. Києві.

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля Hummer, грубо порушив правила дорожнього руху, а саме проігнорував червоний сигнал світлофору та здійснив наїзд на малолітню дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході, повідомляє Київська міська прокуратура.

Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги. Одразу після аварії водій намагався втекти. Його затримали за кілька сотень метрів від місця ДТП. Суд у подальшому взяв його під варту.

У вересні 2018 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно водія за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 КК України (залишення у небезпеці).

У ході судових дебатів прокурор попросив призначити обвинуваченому максимальне покарання – 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Суд видалився в нарадчу кімнату для прийняття рішення.