Прокурори відстояли в апеляції вирок корегувальнику вогню, який допомогав ворогу просуватись на Куп‘янському напрямку

Як повідомлялось раніше, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 54-річного чоловіка у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Прокурори у суді довели, що місцевий мешканець смт Куп‘янськ-Вузловий активно допомогав російським військовим. Чоловік їздив по території Куп’янського району, яка контролюється українськими армійцями, та збирав інформацію про розташування військової техніки та особового складу. Він передавав ворогам дані через чат у месенджері «Телеграм» текстом або відео. Інформацію надсилав чітку: із зазначенням кількості, виду техніки та напрямку на місцевості.

Крім того, чоловік фіксував наслідки ворожих ударів по житлових секторах та відпраляв у чат зі словами «нормально шороху навели там».

Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила помʼякшити вирок. Проте колегія суддів Харківського апеляційного суду підтримала позицію обласної прокуратури та залишила вирок без змін, а апеляційну скаргу — без задоволення.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура