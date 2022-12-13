Прокурори встановили вже 154 факти сексуального насильства з боку російських окупантів

Нові факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом встановлюють на деокупованих територіях.

Там працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів.

З початку повномасштабної військової агресії РФ прокурори зафіксували 154 факти СНПК. Вже повідомлено про підозру 6 військовослужбовцям РФ. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну особу засуджено.

На Херсонщині військовослужбовці РФ впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.

Зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували.

Прокурори виявили більше 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановлено більше 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.

Офіс Генпрокурора