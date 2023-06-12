Проникли в будинок і скоїли розбійний напад: за підозрою у майновому злочині затримали двох жителів Одещини

Зловмисники заволоділи грошима та дорогоцінностями 74-річної жінки. Правоохоронці вже повідомили фігурантам про підозру, за скоєне їм загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

Жителька Березівки звернулася до районного відділу поліції із повідомленням про те, що в ніч з третього на четверте червня двоє зловмисників у масках пошкодили замок на дверях у її будинок, проникли в оселю та, погрожуючи фізичною розправою, заволоділи грошима у сумі однієї тисячі доларів США та п’ятнадцяти тисяч гривень, а також золотими прикрасами.

Працівники Березівського районного відділу поліції спільно зі співробітниками управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області в ході кропітких оперативно-розшукових заходів за два дні встановили особи правопорушників та затримали їх. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 24-х та 42-х років. Останній неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів.

Як з’ясували правоохоронці, спільники знали, що жінка проживає сама, і заздалегідь підготувалися до скоєння злочину, зокрема розвідали місця розташування камер зовнішнього відеоспостереження на шляху до будинку потерпілої. Однак всі ці перестороги не допомогли їм уникнути викриття.

«Місцезнаходження всього майна, яким заволоділи зловмисники, поліцейські встановили. Фігурантів затримали в процесуального порядку. За наявності достатньої кількості доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури повідомили їм про підозру у розбої, тобто у скоєнні нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з проникненням у житло та погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя потерпілої, скоєному за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна», – розповів т.в.о. начальника Березівського районного відділу поліції Микола Древов.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області