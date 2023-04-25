Проникни в житло, вчинили грабіж та незаконно позбавили волі: на Прикарпатті оперативно затримали злочинну групу осіб

Двоє зловмисників за добу вчинили кілька кримінальних правопорушень у Надвірній. Від їх злочинної діяльності потерпіли 15-річна дівчина та ще троє підлітків. Фігурантам оголосили підозру у вчиненні одразу п’ятьох кримінальних правопорушень.

До надвірнянських правоохоронців звернулася 15 – річна мешканка Надвірної. Дівчина повідомила, що двоє невідомих зловмисників незаконно позбавили її волі. Як невдовзі вдалося з’ясувати поліцейським фігуранти вчинили одразу кілька правопорушень.

Спершу, під приводом взяття собаки на парування, вони виманили потерпілу з помешкання. Опісля, погрожуючи фізичною розправою, змусили дівчину впустити їх до квартири, де перебувало ще троє підлітків, віком 12 та 13 років. Матір дівчини на той момент була на роботі, а батько – на фронті. Зловмисники вимагали віддати собаку породи «Пітбуль». Однак, не знайшовши її в помешканні, фігуранти відібрали в неповнолітніх мобільні телефони «Xiaomi Redmi 9A», «HUAWEI Y6s» та «Redmi Note 11» та банківські карти.

Після цього вони змусили 15-річну дівчину сісти в автомобіль «Honda», де утримували її проти волі. Дівчину відвезли на околицю Надвірної, і лише там їй вдалося вийти з транспортного засобу та втекти. Правоохоронці одразу розпочали оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження зловмисників. За лічені години поліцейські з’ясували особи фігурантів. Ними виявились 27 – та 22-річні мешканці Коломиї. Чоловіки раніше не судимі. Після скоєння злочинів вони переховувались, утім правоохоронцям вдалося їх оперативно розшукали в Коломийській ТГ. А відтак затримали в процесуальному порядку за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

– ч. 4 ст. 189 (Вимагання, що завдало майнової школи в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою);

– ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану);

– ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

– ч. 2 ст. 162 (Порушення недоторканності житла);

– ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід.

Сектор комунікацій поліції Івано-Франківщини