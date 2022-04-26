Пропаганда збройної агресії РФ і співпраця з окупантами – на Донеччині повідомлено про підозру директорці школи

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканці м. Волноваха заочно повідомлено про підозру у здійсненні пропаганди у закладах освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти України, а також у вчиненні дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року директор Волноваського опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів зрадила Україні та добровільно погодилась співпрацювати з окупаційною владою РФ і представниками так званої «ДНР», які тимчасово захопили м. Волноваху.

Перебуваючи на посаді директора навчального закладу, перейменованого окупантами у «Волноваську опорну школу № 5», підозрювана пропагує збройну агресію РФ проти України та в процесі навчання українських дітей активно впроваджує стандарти освіти держави-окупанта.

Крім того, під час виступу у підконтрольному російським загарбникам ЗМІ освітянка повідомила про те, що м. Волноваху та будівлю даної школи нібито обстріляли Збройні Сили України, що не відповідає дійсності.

Офіс Генпрокурора