Пропагандистка із Закарпаття отримала 12 років ув’язнення через виправдовування російської агресії в пропагандистських ефірах і соцмережах

Закарпатська обласна прокуратура в порядку спеціального судового розгляду довела вину уродженки Хуста у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України) та колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Прихильницю «русского мира» засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна. Вирок набрав законної сили.

Також їй заборонено упродовж 15 років працювати в органах влади, місцевого самоврядування та інших установах, обіймаючи посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У суді прокурор довела, що жінка у 2019 році переїхала в Москву, звідки у своїх соцмережах та в ефірах російських пропагандистів вела підривну інформаційну діяльність проти України. Вона також організовувала, проводила та висвітлювала в мережі політичні заходи, спрямовані на підтримку представників РФ та окупаційних адміністрацій.

Зокрема, співпрацюючи з державою-агресором, жінка називала вторгнення росії на територію України в 2014 році «державним переворотом», визнавала окупацію Криму та розповсюджувала фейкові повідомлення про те, що українська влада здійснювала «геноцид проти Донбасу», пропагувала ідею незалежності псевдоутворень ДНР та ЛНР. Також дискредитувала ЗСУ, повідомляючи, що нібито лише українські військові обстрілюють цивільні об’єкти в Україні.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у публікації обвинуваченої несуть загрозу національній безпеці України.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Управління СБУ в Закарпатській області.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури