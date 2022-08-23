Пропагував комунізм та підтримував збройну агресію рф проти України: у столиці зловмиснику повідомили про підозру

Чоловік створив телеграм-канал, у якому підтримував тоталітарний комуністичний режим, не визнавав Україну як незалежну державу та виправдовував спеціальну операцію країни-агресора росії. Відтепер йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Святошинського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України та за підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 викрили чоловіка, який підтримував та визнавав правомірність дій російської федерації на території України, а також закликав громадян до відродження СРСР у формі нового союзу.

Порушником виявився 44-річний уродженець Донецької області, який вісім років тому переїхав до столиці. Правоохоронці провели обшук за місцем його мешкання, у ході якого вилучили комп’ютерну техніку, російські монети, друковані матеріали з символікою комуністичної партії та її елементи.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар, з 2014 року по грудень 2021 року зловмисник систематично розміщував в Інтернеті статті, відеоматеріали, пости, публікації та коментарі, в яких пропагував ідеологію комуністичного режиму:

«Чоловік створив телеграм-канал, у якому зібрав близько двохсот тисяч прихильників «руського миру». Цього року, після повномасштабного вторгнення росії на територію України, він почав активно підтримувати дії сусідньої держави-агресора та категорично не визнавав незалежність України. Також публікував дописи, у яких поширював наслідки обстрілів російською армією, звинувачуючи при цьому українських військових та владу. Разом з тим він глорифікував осіб, які здійснювали збройну агресію та прославляв колишніх лідерів радянського союзу».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою повідомлено фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436 – 1 Кримінального кодексу України – поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та ч. 2 ст. 436 -2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, представників збройних формувань російської федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією, а також представників окупаційної адміністрації російської федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

«У ході слідства ми також з’ясували, що підозрюваний неодноразово брав участь у телепрограмах російського загальнодержавного каналу, де надавав коментарі, спрямовані на пропаганду ідеології комуністичного тоталітарного режиму та запереченні його злочинів», – додав полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва